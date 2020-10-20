Шушан Степанян, которая обеспечивает связь армянского Минобороны с общественностью, заявляет, что азербайджанские войска отступают на южном фронте в районе Худаферинского водохранилища. По ее словам, противник несет большие потери как в технике, так и в живой силе.

Напомним, что вчера лидер Азербайджана заявлял о захвате древнего моста через реку Аракс и писал о том, что Карабах – это Азербайджан. Однако сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Армения перешла в контрнаступление, что привело к повальному бегству противника.

В прошлую субботу обе стороны договорились о втором гуманитарном перемирии, однако уже спустя несколько часов нарушили условия прекращения огня. Армения, как утверждает военное ведомство Азербайджана, обстреляла город Гянджи. А азербайджанские войска начали наступление от границы с Ираном, стремясь захватить наилучшие позиции у Худаферинского водохранилища.