Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шушан Степанян, которая обеспечивает связь армянского Минобороны с общественностью, заявляет, что азербайджанские войска отступают на южном фронте в районе Худаферинского водохранилища. По ее словам, противник несет большие потери как в технике, так и в живой силе.

Напомним, что вчера лидер Азербайджана заявлял о захвате древнего моста через реку Аракс и писал о том, что Карабах – это Азербайджан. Однако сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Армения перешла в контрнаступление, что привело к повальному бегству противника.

В прошлую субботу обе стороны договорились о втором гуманитарном перемирии, однако уже спустя несколько часов нарушили условия прекращения огня. Армения, как утверждает военное ведомство Азербайджана, обстреляла город Гянджи. А азербайджанские войска начали наступление от границы с Ираном, стремясь захватить наилучшие позиции у Худаферинского водохранилища.

Вам может понравиться

Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках оружия Армении

Турецкий лидер Тайип Эрдоган уверен, что сопредседатели Минской группы оказывают Армении не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Отдохнувшая в Египте россиянка раскритиковала отдых «всё включено»

Российская туристка, побывавшая в Хургаде, раскритиковала питание в отеле, в котором остановилась.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.10.2020
  • читать 1 минуту

Армения заявляет о возможной эпидемии чумы в Нагорном Карабахе

Пресс-служба Минздрава Армении опубликовала в соцсети Facebook предупреждение о возможном массовом заражении… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 октября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 октября – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 октября – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 20 октября – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 20 октября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 20 октября – небольшой дождь, до 13 °C |