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Возглавляющая пресс-службу армянского оборонного ведомства Шушан Степанян разместила в Сети видео, на кадрах которого можно увидеть поражение и бегство азербайджанских бойцов. В подписи к видео сообщается, что армия противника сбежала с поля боя после атаки с использованием артиллерийских установок.

Напомним, что ранее сообщалось о захвате Азербайджаном всей восточной части Нагорного Карабаха. Чтобы закрепить успех, его войска намереваются предпринять наступление с востока и юга, чтобы захватить треть территории НКР.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что мирным путем решить конфликт в пользу жителей Армении и Арцаха не представляется возможным. Он призвал всех армян взяться за оружие, чтобы добиться приемлемого результата противостояния с Азербайджаном.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет готов к мирным переговорам только в том случае, если Армения оставит Карабах.

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