Пресс-служба военного ведомства Армении заявляет, что информация о том, что Ереван организовал транспортировку на территорию НКР больших партий фосфора, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Сообщается, что эти сведения распространяет азербайджанская сторона. В очередной раз запустившая дезинформационную кампанию.

Пресс-служба также заявляет, что новая попытка оклеветать Армению совсем не случайна. Баку просто предпринимает попытки обелить себя за использование фосфорных боеприпасов.

Напомним, что ранее Ереван обвинил азербайджанские войска в применении запрещенных ООН ракет с белым фосфором. Тогда сообщалось, что боеприпасы используются в лесах в непосредственной близости от населенных пунктов. Причем в лесных массивах от обстрелов скрываются мирные жители Армении и Карабаха, которые больше всего страдают от подобных атак.