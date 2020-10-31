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Пресс-служба военного ведомства Армении заявляет, что информация о том, что Ереван организовал транспортировку на территорию НКР больших партий фосфора, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Сообщается, что эти сведения распространяет азербайджанская сторона. В очередной раз запустившая дезинформационную кампанию.

Пресс-служба также заявляет, что новая попытка оклеветать Армению совсем не случайна. Баку просто предпринимает попытки обелить себя за использование фосфорных боеприпасов.

Напомним, что ранее Ереван обвинил азербайджанские войска в применении запрещенных ООН ракет с белым фосфором. Тогда сообщалось, что боеприпасы используются в лесах в непосредственной близости от населенных пунктов. Причем в лесных массивах от обстрелов скрываются мирные жители Армении и Карабаха, которые больше всего страдают от подобных атак.

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