Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал недавнее заявление Настасьи Самбурской о низких зарплатах пожарных.

В Stories Instagram Самбурской был задан вопрос о том, вышла бы она замуж за представителя из профессии пожарных или следователей. На это Настасья заметила, что такие люди зарабатывают лишь от 30 до 35 тысяч рублей, что ей не подходит. Так, расходы Самбурской только за коммунальные услуги составляют 25 тысяч рублей, а ещё 20 тысяч она отдаёт за парковку.

Комментируя её высказывание, Милонов заявил, что пожарным стоит радоваться, что не повстречают такую девушку на своём пути. Он назвал Самбурскую «самкой, обложившей себя красными флажками», и сообщил, что она выходит замуж не за человека, а за его кошелёк, и относиться к ней будут соответственно.