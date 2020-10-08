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Исследователи из Великобритании смогли выяснить, что при медленном моргании можно выстроить позитивное общение с кошками.

Согласно словам специалистов, коты в отличие от собак, изначально не настроены дружелюбно к незнакомцам. Зачастую с ними бывает трудно наладить связь даже их хозяевам. Однако в ходе эксперимента ученые выяснили, что медленное моргание является для данных животных аналогом улыбки, поэтому с помощью него можно попытаться наладить контакт с кошками.

В рамках первого опыта эксперты провели проверку взаимодействия 21 кошки с их хозяевами. Оказалось, что правильное моргание успокаивало животных, поэтому владелец мог спокойно сесть возле своего питомца. Во время второго эксперимента к кошкам подходили незнакомцы. Когда они медленно моргали, животные с большей вероятностью приближались к ним.

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