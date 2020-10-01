Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил участие сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе.

Согласно его заявлению, озвученному 1 октября перед началом саммита ЕС, они имеют достоверные сведения о том, что боевики джихадистских группировок ушли из Сирии с целью присоединения к вооруженным действиям в Карабахе. Также он отмечает, что ситуация в указанном районе довольно сложная.

Французский президент отметил, что переход боевиков стал весьма серьёзным фактором, влияющим на и так непростую ситуацию. Он будет поднят в качестве одной из тем обсуждения в том числе во время переговоров ЕС.

Также Макрон заявил, что будет обмениваться информацией по ситуации в Карабахе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.