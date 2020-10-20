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Александр Лукашенко заявил, что всегда готов поддержать демократичный выбор народа. Он пояснил, что ни президент, ни какие-то административные органы и должностные лица никогда не смогут принимать сложные для страны решения, основываясь исключительно на своих интересах. Все будет именно так, как захочет народ.

Президент Беларуси заявил, что если граждане проголосуют, «как говорят эти протестуны», за вступление в НАТО, то государство тут же подаст заявку на членство в Североатлантическим блоке. Если будет принято народное решение раздробить Белоруссию на куски и распродать, с этим тоже проблем не возникнет. Если же, по словам Лукашенко, люди захотят жить в спокойной и тихой демократической стране, она будет именно такой.

Лукашенко заявил, что новая Конституция Беларуси будет создаваться народом. Любой обман полностью исключен, поэтому гражданам не в чем обвинять президента.

Напомним, что 25 октября истекает срок ультиматума, который поставила Лукашенко экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она заявила, что оппозиция будет действовать гораздо более решительно, если до этой даты глава государства добровольно не покинет свой пост.

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