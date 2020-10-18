Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Теофим Лопес, боксер из Соединенных Штатов, смог одолеть уроженца Украины Василия Ломаченко, став тем самым обладателем пояса абсолютного чемпиона по боксу.

Соответствующий поединок прошел в Лас-Вегасе сегодня, 18 октября. Он продлился ровно двенадцать раундов. Американец был признан победителем единогласным решением судей. Соответствующий счет выглядел следующим образом: 117:111, 116:112 и 119:109. Для украинца данное поражение стало вторым за всю его профессиональную карьеру. В последний раз он проиграл 6 лет назад, когда столкнулся с мексиканским боксером Орландо Салидо.

Что касается 23-летнего Лопеса, то за все время своей карьеры он успел поучаствовать в шестнадцати боях, причем все они завершились его победами. Теперь он считается абсолютным чемпионом мира по боксу сразу по нескольким версиям.

Вам может понравиться

Украина перебросила в Азербайджан до 240 тонн оружия и боеприпасов менее чем за три дня

В информагентстве Avia.pro сообщают, что Украина осуществила переброску до 240 тонн оружия… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ксения Собчак чуть не потеряла платье во время зажигательного танца

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись своего времяпровождения на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.10.2020
  • читать 1 минуту

Николай Цискаридзе заявил о необходимости лечения дочери Любови Успенской

Николай Цискаридзе высказался по поводу Татьяны Плаксиной – дочери Любови Успенской. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 24 °C | Подольск: погода, 18 октября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 18 октября – переменная облачность, до 25 °C |