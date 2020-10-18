Теофим Лопес, боксер из Соединенных Штатов, смог одолеть уроженца Украины Василия Ломаченко, став тем самым обладателем пояса абсолютного чемпиона по боксу.

Соответствующий поединок прошел в Лас-Вегасе сегодня, 18 октября. Он продлился ровно двенадцать раундов. Американец был признан победителем единогласным решением судей. Соответствующий счет выглядел следующим образом: 117:111, 116:112 и 119:109. Для украинца данное поражение стало вторым за всю его профессиональную карьеру. В последний раз он проиграл 6 лет назад, когда столкнулся с мексиканским боксером Орландо Салидо.

Что касается 23-летнего Лопеса, то за все время своей карьеры он успел поучаствовать в шестнадцати боях, причем все они завершились его победами. Теперь он считается абсолютным чемпионом мира по боксу сразу по нескольким версиям.