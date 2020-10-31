Лера Кудрявцева продемонстрировала своё отношение к Настасье Самбурской, после того, как та пожаловалась на возникшие у неё проблемы. Как отмечается, ранее они никогда особо не общались друг с другом и не являлись подругами.

Самбурская стала одной из участниц очередного выпуска «Comment Out», где ей дали задание – позвонить Кудрявцевой и попросить, что бы её пригласили на передачу «Секрет на миллион». Аргументируя необходимость приглашения, Настасья заявила Лере, что ей очень требуются деньги, и сообщила, что дойдёт до конца, так как у неё «мощные» истории.

Затем она попросила Кудрявцеву перевести ей 30 тысяч рублей. Ведущая сообщила, что деньги на передаче не выдают, но обеспокоенно спросила, что произошло. Самбурская сбросила разговор, но спустя несколько минут ей пришли от Кудрявцевой запрошенные ею деньги, что её весьма удивило.

Восхищенная поступком коллеги по цеху, Самбурская отметила, что “есть человек и среди людей шоу-бизнеса”.