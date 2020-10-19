Военный обозреватель Алексей Леонков заявил, что японские и американские авианосцы побоятся подходить близко к российским берегам. Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» очень быстро уничтожат боевые корабли любого противника. Причем произойдет это еще до того момента, как с палубы взлетит первый штурмовик.

Высказывание Леонкова относится к Курильской гряде, на которой расположены дивизионы упомянутых выше комплексов. Они постоянно готовы к отражению возможного нападения, о чем хорошо знают и японцы, и американцы. Также они осведомлены, что ракеты «Оникс», применяемые в РК, уничтожат любой корабль даже не давая ему занять позицию для выстрела.

Напомним, что ранее эксперты рассуждали о новых японских авианосцах Kaga и Izumo. Предполагается, что их целью могут быть либо Китай, либо Северная Корея, которая недавно продемонстрировала миру новую баллистическую ракету.