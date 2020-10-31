Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Леонид Якубович принял участие в программе «Доброе утро», в рамках которой поделился некоторыми фактами со съёмок передачи «Поле чудес», ведущим которой он является.

Так, на шоу многие участники привозят съедобные подарки. После того, как съёмки заканчиваются, все подобные презенты выставляются на барабан, и зрителей приглашают угощаться. Другие же подарки, не представляющие из себя что-либо съедобное и являющиеся оригинальными, отправляют в специально созданный для них «музей Поля чудес».

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время съёмки шоу проводятся без зрителей. Куда в такой ситуации деваются съедобные подарки, Якубович не знает.

Также он рассказал о самом оригинальном подарке в истории шоу. Им стал в 1996 году презент от ветерана – портсигар, который он во время Великой Отечественной войны носил у сердца. По словам Якубовича, он заметил на портсигаре след от пули. Взять столь ценный подарок ведущий не смог, и вернул его после съёмок.

Вам может понравиться

Губернатор Приамурья поручил привлечь около 1,7 тыс. студентов-медиков для помощи врачам

Губернатор Приамурья Василий Орлов во время встречи с главврачами амурских больниц призвал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.10.2020
  • читать 1 минуту

Гарик Харламов раскрыл причину развода с Кристиной Асмус

Гарик Харламов дал интервью блогеру Даниле Поперечному в рамках шоу «Без души»,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.10.2020
  • читать 1 минуту

Специалисты выявили новое проявление коронавируса

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля заявили о новых вероятных симптомах коронавируса. Так,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 октября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |