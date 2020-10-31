Леонид Якубович принял участие в программе «Доброе утро», в рамках которой поделился некоторыми фактами со съёмок передачи «Поле чудес», ведущим которой он является.

Так, на шоу многие участники привозят съедобные подарки. После того, как съёмки заканчиваются, все подобные презенты выставляются на барабан, и зрителей приглашают угощаться. Другие же подарки, не представляющие из себя что-либо съедобное и являющиеся оригинальными, отправляют в специально созданный для них «музей Поля чудес».

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время съёмки шоу проводятся без зрителей. Куда в такой ситуации деваются съедобные подарки, Якубович не знает.

Также он рассказал о самом оригинальном подарке в истории шоу. Им стал в 1996 году презент от ветерана – портсигар, который он во время Великой Отечественной войны носил у сердца. По словам Якубовича, он заметил на портсигаре след от пули. Взять столь ценный подарок ведущий не смог, и вернул его после съёмок.