На канале Леонида Парфенова на видеосервисе YouTube стартовал очередной сезон программы «Намедни». Однако автору пришлось переименовать ее вследствие конфликта с телеканалом НТВ. Новое название передачи звучит как «Нмдни».

Первый выпуск нового сезона посвящен 2011 году. В нем автор рассказывает о смерти основателя компании Apple Стива Джобса, о митингах на Болотной площади, а также о «рокировке» Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Один из сюжетов посвящен политике столичного мэра Сергея Собянина.

В других выпусках программы под новым названием известный телеведущий поведает о событиях, происходивших в России и мире в 2012-2015 годах. Серии, в которых описываются 1946-1951 годы, можно увидеть под привычным названием «Намедни».

Напомним, что впервые передача вышла в эфир еще в 1961 году. В роли ведущего и рассказчика в ней выступает сам автор Леонид Парфенов.