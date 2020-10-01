Телеведущая Лариса Гузеева решила немного поэкспериментировать со своим образом и выбрала новую причёску.

Делать нестандартную причёску ведущая не решилась, и выбрала надёжный и стильный вариант. На фото в Instagram Гузеева предстала с коротким классическим каре, и поклонники в комментариях отметили, что эта стрижка однозначно её к лицу.

В подписи к фото телеведущая отметила, что стремится к идеалу, и потому решилась на эксперимент. Также она поделилась детским рисунком дочери, заявив, что ориентировалась на него как на образец.

Было отмечено, что новая причёска освежает образ Гузеевой, делает его более стильным, и, кроме того, позволяет ей выглядеть на несколько лет моложе. Также поклонники заметили, что она заметно похудела, что тоже пошло ей на пользу. Так, Гузеевой уже 61 год, но в новом образе она, как считают подписчики, выглядит как минимум на 20 лет моложе.