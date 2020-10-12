читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ксения Собчак на своём YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» выложила вторую частью интервью, взятого у Наташи Королевой.

В ходе интервью певица рассказала о реакции общественности на скандал, связанный с изменой её супруга Сергея Глушко. Как рассказала Королева, она была очень подавлена от того, как окружающие отреагировали на беду в её в семье. Она отметила, что весьма сильно её расстроило поведение ведущего Андрея Малахова.

Как отмечается, Малахов является давним и близким другом семьи, и он пообещал, что в эфире его шоу не будет сюжетов вокруг ситуации в семье Королевой. Однако обещание он не выполнил. По словам друзей певицы, она вряд ли когда-нибудь простит Малахова за этот поступок.

Также в эфире передачи Собчак сообщила, что Сергей Глушко оказался в реанимации, но не стала уточнять деталей. Предположительно, на фоне скандала из-за измены у Глушко произошёл сильный стресс, что и довело его до реанимации.

Вам может понравиться

Вован и Лексус пообщались с датским парламентом от лица Тихановской

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), пранкеры из РФ, сообщили, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Светлана Лобода перестала скрывать лицо свой младшей дочери Тильды

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась новой фотографией с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.10.2020
  • читать 1 минуту

Татьяна Брухунова прокомментировала возможность рождения дочери от Петросяна

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, на днях ответила на некоторые вопросы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 12 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 12 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 24 °C |