Ксения Собчак на своём YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» выложила вторую частью интервью, взятого у Наташи Королевой.

В ходе интервью певица рассказала о реакции общественности на скандал, связанный с изменой её супруга Сергея Глушко. Как рассказала Королева, она была очень подавлена от того, как окружающие отреагировали на беду в её в семье. Она отметила, что весьма сильно её расстроило поведение ведущего Андрея Малахова.

Как отмечается, Малахов является давним и близким другом семьи, и он пообещал, что в эфире его шоу не будет сюжетов вокруг ситуации в семье Королевой. Однако обещание он не выполнил. По словам друзей певицы, она вряд ли когда-нибудь простит Малахова за этот поступок.

Также в эфире передачи Собчак сообщила, что Сергей Глушко оказался в реанимации, но не стала уточнять деталей. Предположительно, на фоне скандала из-за измены у Глушко произошёл сильный стресс, что и довело его до реанимации.