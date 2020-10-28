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Поклонники Ксении Бородиной в очередной раз заподозрили её в беременности.

Поводом для новых слухов стало недавнее фото Ксении в Instagram – в кадре она предстала в платье длиной выше колена, имеющем пояс под грудью. Фасон наряда, по мнению поклонников, обусловлен тем, что Ксения находится в интересном положении.

Поначалу ведущая с сарказмом отвечала на вопросы о беременности, не давая однозначного ответа. Затем в Telegram-канале Anton S Live был опубликован скриншот, в котором она всё же призналась, что они с мужем ждут «ребятёночка», поэтому они и отправились в Турцию. Также Бородина отметила, что из-за этого стала злее в эфирах и носит мешковатую одежду. Кроме того, она пожелала всем испытать такое же счастье.

Поклонники принялись поздравлять Ксению в комментариях, заявив также, что во время беременности срывает крышу, и её поведение объяснимо. Однако некоторые всё же усомнились в правдивости её заявления, отметив, что сообщение Ксении сопровождалось смайликами, и серьёзно относиться к её словам не стоит.

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