Китайская компания TCL опубликовала видео, продемонстрировав прототип сворачивающегося смартфона.

На видеозаписи можно увидеть работающий смартфон, который имеет диагональ 4,5 дюйма. В процессе он «растягивается» до 6,7 дюймов. Толщина корпуса при этом практически не меняется, и остаётся небольшой.

По словам разработчиков, несмотря на то, что дисплей скручивается, он имеет высокую долговечность и способен выдержать как минимум 200 тысяч циклов свёртывания-развёртывания. Технология, как отмечается, основана на основе OLED-экранов принтером на гибкой подложке. Технические особенности представленного на видео устройства не раскрываются.

Предполагается, что уже в конце этого или начале следующего года могут быть продемонстрированы рабочие прототипы подобной модели.

Свой проект нового дисплея NXTPAPER компания представила в сентябре этого года.