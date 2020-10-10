Во время военного парада, организованного в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, широкой публике была продемонстрирована новая баллистическая межконтинентальная ракета, которая в ближайшее время поступит на вооружение КНДР.

Транспортеры установщики, на каждом из которых были установлены пока неизвестные миру МБР, проехали прямо перед трибуной, на которой глава государства Ким Чен Ын принимал парад.

Военные обозреватели из столицы Южной Кореи Сеула считают, что продемонстрированные ракеты по внешнему виду похожи на «Хвасон-15», которые могут долететь до любой точки, расположенной на территории Соединенных Штатов. Дальность этих боеприпасов превышает 12 тысяч километров.

Эксперты заявляют, что по размерам новый боеприпас несколько больше «Хвасона». Из этого был сделан вывод, что он способен нести увеличенный вес. То есть, разработчики скорее всего предусмотрели возможность установки сразу нескольких боеголовок, средств, обеспечивающих невидимость ракеты для ПВО, а также ложных целей.

Ким Чен Ир заявил, что в распоряжении ВС КНДР имеются достаточно мощные средства, которые способны сдержать любого противника, а также противостоять самым различным угрозам. Он также сказал, что наращивание мощи этих средств будет продолжаться и в будущем. Причем делается все это исключительно для самозащиты, а не для нападения.