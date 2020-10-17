Система, предназначенная для запуска роя дронов-снарядов, прошла испытания в Китае. Она представляет собой военный грузовик, в задней части которого расположен контейнер с отверстиями для выпуска БПЛА. За один раз система способна отправить в полет 48 беспилотников-камикадзе.

СМИ предполагают, что китайцы испытывали дроны CH-901, в задачи которых входит разведка местности и нанесение ударов по обнаруженным целям. Рой таких аппаратов способен эффективно уничтожать живую силу и бронетехнику противника.

На видеозаписи, сделанной на испытаниях, хорошо видно, как система выпускает дронов для выполнения учебной задачи. Кроме того, отрабатывалась возможность выпуска беспилотников, установленных на вертолет. Этот вариант позволяет использовать БЛА для проведения разведки и уничтожения врага на больших расстояниях.