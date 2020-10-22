В Кремле сообщили о том, что Никита Михалков, режиссер и актер из РФ, получил звание Героя Труда. Соответствующий титул был присвоен ему лично Владимиром Путиным, российским лидером.

В опубликованном сообщении отмечается, что Михалков получил соответствующее звание за внесение значительного вклада в развитие российской культуры и искусства, а также за его продолжительную и результативную работу.

В СМИ напоминают, что вчера, 21 октября, режиссеру исполнилось ровно 75 лет. За свою длительную карьеру он успел снять немало кинокартин и сыграть в них различные роли. Ему удалось получить «Золотого льва» в рамках Венецианского кинофестиваля и быть номинированным на «Оскар».