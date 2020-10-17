Целый ряд СМИ заявили о том, что Украина начала втайне отправлять в Азербайджан оружие, включая зенитно-ракетные установки. Судя по всему, Киев уже решил, кого именно он станет поддерживать в войне за Нагорный Карабах.

Указывается, что различное вооружение в Баку отправляют гуманитарными конвоями. На одном из каналов в Telegram заявили, что данные грузы перевозятся с помощью турецкой организации SSTEK, поэтому 1-я партия, была сначала доставлена в морской порт Карасу, принадлежащий Турции. Ожидается, что всего таких партий будет не меньше пяти.

Украина отослала Азербайджану ЗРК С-125-2Д1 и сразу 10 управляемых зенитных ракет. Общая стоимость всех поставок составит примерно 75 000 000 евро. Журналисты при этом добавляют, что в Баку были отправлены непригодные для использования ракеты, так как срок их эксплуатации закончился еще два года назад.