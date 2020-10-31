Советник украинской делегации на переговорах ТГК по информационной политике Алексей Арестович сообщил, что Киев в экстренном порядке созывает новое заседание Трехсторонней группы. Связано с это с обстрелами на Донбассе, в результате которых погибли двое военнослужащих Украины.

Генерал Владимир Кравченко, который возглавляет Объединенные силы на Донбассе, заявил о том, что пятничные обстрелы – это попытка срыва договоренностей о режиме прекращения огня, которые были достигнуты в июле. Он также сообщил, что военнослужащие Украины были вынуждены открыть ответный огонь.

Ранее сообщалось, что Киев снова решил воплотить в реальность идею привлечения на Донбасс миротворческих сил ООН. Также стало известно, что украинское правительство разрабатывает законопроекты, определяющие условия переходного периода к реинтеграции региона.