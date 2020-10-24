От периодичности замены моторного масла зависит срок службы двигателя автомобиля. В процессе эксплуатации масло утрачивает свойства, и требует замены.

Для каждой марки машины существует свой регламент период эксплуатации, через который необходимо произвести замену масла. Обычно автовладельцы ориентируются на сервисный регламент. Но не всегда это оправдывается, так как износ масла зависит от условий и режима использования машины.

Регламент замены масла от производителя и в реальных условиях

С 2019 года установлен новый регламент замены масла Land Rover Discovery Sport от завода изготовителя 130000 км. Химические свойства масла сохраняются лишь при идеальных условиях эксплуатации.

Но на практике в условиях российских дорого масло изнашивается гораздо быстрее, поэтому специалисты рекомендуют заезжать на очередной ТО Ленд Ровер Дискавери Спорт через каждые 65000 км. Этот показатель может незначительно меняться в зависимости от конкретного автомобиля и манеры езды.

Трудными эксплуатационными условиями считаются:

длительная работа машины на предельных нагрузках;

использование в городских условиях;

динамичная езда с резким стартом и мгновенным торможением;

езда по бездорожью;

работа трансмиссии в плохих полных условиях.

Средний срок службы масла в АКПП

Срок службы масла в АКПП зависит от условий эксплуатации автомобиля. При неблагоприятных условиях езды интервалы между заменой сокращаются.

О том, что пора менять масло свидетельствует потемнение масла или появление запаха гари. Средний срок замены масла составляет 1 год. К факторам, ускоряющим износ жидкости, относятся:

езда с пробуксовками;

динамичная езда с резким стартом и мгновенным торможением;

высокие обороты агрегата;

движение по бездорожью.

Как менять масло и особенности замены

Замена масла в АКПП может быть полная и частичная. Схема включает следующие шаги:

прогревдвигателя;

сливстарого масла;

промывкаподдона;

заливканового масла.

Частичная замена не позволяет полностью слить старое масло, поэтому делают полную замену. Сложность момента заключается в том, что потребуется снять фильтр, а для этого понадобится разборка АКПП.

Провести данную процедуру собственными руками может не каждый автолюбитель, поэтому обратитесь в автосервис «ЛР-эксперт», где профессиональные мастера оперативно и качественно поменяют масло.

Почему нужно менять масло в коробке

Замену масла производят с целью продления эксплуатационного срока коробки. Средний срок службы АКПП рассчитан на 150000 км без появления признаков неисправности. Замена масла продлевает срок АККПП без поломок до 250000 км.

Некоторые считают, что все равно придется менять АКПП, и игнорируют замену масла. Но они забывают, что в первом случае придется заплатить значительно больше денег, чем за процедуру замены жидкости.

Выбор трансмиссионного масла

Масло для Land Rover Discovery Sport выбирают в зависимости от типа двигателя. Все масла обладают различной степенью вязкости. Разработаны специальные таблицы, по которым определяют, какое масло понадобится в зависимости от сезона.

Производитель использует для заправки Castrol Edge Professional 5W30 C1. Автомобили Ленд Ровер Дискавери Спорт различного года выпуска имеют бензиновые или дизельные двигатели, что требует подбора соответствующего масла.

Оригинальное масло для коробки передач с маркировкой ZF Lifeguardfluid 8. Некоторые настоятельно рекомендуют ZF Lifeguard 9, которое стоит несколько дороже. В спецификациях содержится указание и регламент на применение ZF Lifeguardfluid 8.

Не используйте дешевые аналоги оригинала, так как это приведет к необходимости частой замены трансмиссионного масла.