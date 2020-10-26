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Сергей Дроздов, командующий украинскими ВВС, в рамках беседы с журналистами «РБК-Украина» сообщил, что падение воздушного транспортника Ан-26 под Харьковом могло произойти из-за изношенности военной авиации страны.

Согласно его словам парк самолетов ВС Украины на данный момент времени требует серьезного обновления. Авиатехника на сегодняшний день устарела как морально, так и физически. Сейчас украинским летчикам приходится защищать воздушное пространство страны на самолетах, выпущенных более 30 лет назад.

Украинский военный также сомневается, что в ближайшем будущем Украина сможет разработать собственный истребитель, так как у нее отсутствуют необходимые производственные мощности и научная база. При этом за все годы независимости ее военные силы не получили ни одного нового боевого самолета.

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