Пандемия коронавируса заставила производителей некоторых продуктов питания увеличить свои упаковки из-за повышенного спроса.

Как сообщил гендиректор компании Mondelez International Дирк Ван Де Пут, ранее они позиционировали свою продукцию как удобный перекус в ситуации, когда поесть нормально не получается. Сейчас же, из-за режима самоизоляции, многие потребители остаются дома, и им нужны упаковки побольше. Так, отмечается, что продажи «семейных» упаковок продуктов значительно возросли, и теперь им нужно адаптировать бренд к новым условиям.

Компания Mondelez International, как отмечается, выпускает шоколад Milka и печенье «Юбилейное».

Также указывается, что ранее производители лишь массово уменьшали размеры упаковок. Этот эффект возник в 2012-2018 годах, когда производители уменьшили упаковки на 7-20% для того, что поддержать спрос при снижении потребительской активности и не допустить сильного повышения цены.