Из-за обедавшей в ресторане австралийской модели и блогерши Руби Мэттьюз был задержан вылет самолёта.

Как сообщается, на самолёте, на котором летела Руби, была обнаружена техническая неполадка. Поэтому модель и её муж ушли в ресторан на пляже, где заказали себе устриц. Но, пока они находились в ресторане, самолёт успели починить.

В итоге модели позвонили сотрудники аэропорта и попросили её пройти на посадку. Инцидент сильно возмутил остальных пассажиров, так как из-за модели рейс был задержан на лишние полчаса.

В ответ Мэттьюз заявила, что не слышала просьбы не покидать аэропорт, а после попыталась обвинить в произошедшем авиакомпанию. Также она обратила внимание на то, что не была единственной опоздавшей – после неё в самолёт прошли ещё четыре пассажира.