Представитель туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что из-за обстановки с коронавирусом россияне не хотят бронировать места на отдых в ноябре.

Как отмечается, туристы весьма опасаются того, что могут столкнуться с неожиданным закрытием границ или некоторых регионов. Также многие ждут того, как будут работать полётные программы туроператоров. Когда же самолёты начнут совершать перелёты, бронь туристы будут делать уже ближе к вылету.

Многие туроператоры, как отмечается, сами опасаются очередных переносов и отказов от туров, и потому отговаривают своих клиентов от приобретения тура заранее. Также родители, которые отдыхают с детьми, боятся подцепить не только коронавирус, но и сезонный грипп, и потому тоже не спешат лететь отдыхать.

В настоящее время в турагентствах продаётся не более 10-20 туров в месяц.