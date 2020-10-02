«Первый канал» опубликовал видео, сделанное в кабине истребителя Су-57.

Как отмечается, самолёт ранее можно было увидеть на международном авиасалоне МАКС. Но до этого репортажа журналистам ещё ни разу не разрешали устанавливать видеокамеры в кабине.

Внутри Су-57 выглядит не настолько современным по сравнению с, к примеру, F-35. Однако, как сообщается, истребитель обладает отменными лётными характеристиками, огромными маневренностью и разгоном.

По словам генерал-майора Радика Бариева, осуществлявшего полёт истребителя, он считает Су-57 лучшим в своём классе. Также он отметил, что испытатели делают всё возможное для полного раскрытия его потенциала.

В настоящее время пилоты используют прототипы Су-57. Первый серийный истребитель, как сообщается, дожжен поступить в строевые части ВКС уже в этом году. Всего заказано 76 боевых самолётов.