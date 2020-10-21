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20 октября скончалась актриса Ирина Скобцева, являющаяся вдовой режиссёра Сергея Бондарчука и матерью Федора Бондарчука и актрисы Елены Бондарчук, которая скончалась в 2009 году.

Актрисе, как отмечается, было 93 года, поэтому, хоть её смерть и опечалила близких и поклонников, но никого не удивила. Свои последние годы Скобцева провела в подмосковной Барвихе.

Своим наследникам актриса оставила солидное наследство – один только дом, где она жила, оценивается риелторами не менее, чем в миллион долларов. Здание, как сообщается, было построено в прошлом веке. Кроме того, у актрисы имелась квартира в Москве. Её стоимость точно неизвестна, но, как предполагается, она также стоит немало.

У Скобцевой имелись дорогие украшения и приличные накопления, а также иное имущество. Кроме того, к ней перешло имущество и от покойного мужа, который считался первым советским миллионером.

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