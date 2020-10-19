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ПВО Ирана в понедельник сбили разведывательный дрон, принадлежащий ВС Армении. Сообщается, что это первое в весьма продолжительной истории государства уничтожение армянского беспилотного аппарата в свое воздушном пространстве.

Представители Ирана утверждают, что беспилотник был отправлен для проведения разведки. Вполне возможно, что после завершения этой миссии, по территории страны был бы нанесен ракетный или артиллерийский удар. Поэтому силам противовоздушной обороны ничего не оставалось, как уничтожить БПЛА.

Напомним, что ранее Иран предупреждал Армению и Азербайджан о недопустимости обстрелов своей территории или каких-либо других боевых действий. В противном случае государство будет защищать свои границы и моментально демонстрировать агрессивную реакцию на любые попытки нарушения рубежей.

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