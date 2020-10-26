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Представители иранской армии сообщили, что рядом с границей, соединяющей Иран с Азербайджаном и Арменией, вооруженными силами Ирана были проведены военные маневры.

Отмечается, что в рамках учений командование решило задействовать разведывательные и ударные дроны, а также артиллерийские установки и силы пехоты. Маневры осуществляются и в других регионах страны, причем в некоторых из них были задействованы крылатые ракеты и средства противовоздушной обороны.

Ранее появилась информация о том, что Тегеран перебросил танки и бронемашины к границе с Карабахом. Дело в том, что на иранские земли регулярно падают снаряды и БПЛА из-за конфликта, идущего между Ереваном и Баку.

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