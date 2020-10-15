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Канал HBO будет снимать сериал по книге об Илоне Маске, написанной Эшли Вэнсом и вышедшей в свет в 2015 году. Для написания сценария приглашен Даг Джанг, который хорошо известен как американским, так и российским зрителям по проектам «Банши» и «Охотники за разумом»

Авторы идеи планируют снять 6-серийный мини-сериал, который расскажет о самом 49-летнем миллиардере, а также о его компании SpaceX, которая стремится покорить космические просторы. Предполагается, что в основу ляжет создание инженерами компании ракеты Falcon. Напомним, она разрабатывалась в тайне на удаленном от цивилизации острове.

В настоящий момент детали сюжета будущего сериала не раскрываются. Также неизвестно, будет ли участвовать в проекте сам Илон Маск. Помимо этого, пока никто ничего не говорит об актерах, которые сыграют персонажей сериала.

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