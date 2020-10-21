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Певица Ольга Бузова дала рекомендации Гарику Харламову о том, как ему стоит вести себя после развода с Кристиной Асмус.

Так, певица посоветовала Харламову использовать развод для привлечения общественного внимания. А для этого она ему рекомендует начать писать песни и исполнять их, что подогреет интерес публики. Также она предложила шоумену принять участие в какой-нибудь популярной передаче, к примеру, в «Ледниковом периоде», куда Авербух его тут же возьмёт.

Однако Харламов категорически не согласен на подобный план. Комментируя участие в «Ледниковом периоде», он заметил, что он не «папина дочка», чтобы Авербух его взял на шоу. Также он заявил, что ни за что не пойдёт туда.

Как отмечается, несколько недель назад близкая подруга Харламова Ляйсан Утяшева сообщила, что шоумен совершенно не переживает из-за развода и двигается дальше.

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