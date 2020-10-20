21 октября будет рассмотрен законопроект о ежемесячных выплатах на детей до трёх лет.

Как уточняется, речь идёт о законопроекте, который был упрощён в пандемию коронавируса. Согласно ему, на первого и второго ребёнка, которым ещё не исполнилось трёх лет, положена ежемесячная выплата. Средний доход семьи при этом не должен составлять более двух прожиточных минимумов.

Ранее для её получения родителям требовалось подавать заявление, однако в период пандемии выплата была упрощена и стала начисляться автоматически. Предлагается, чтобы сейчас выплата без заявки была продлена до 1 марта следующего года. В настоящее время она действовала лишь до 1 октября.

Отмечается, что депутаты собираются принять законопроект в первом чтении.