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Татьяна Голикова, российский вице-премьер, заявила, что было подготовлено пятнадцать собак, которых научат определять в аэропортах людей, зараженных коронавирусной инфекцией.

Согласно ее словам, в настоящее время были получены все нужные биологические пробы для обучения собак. Над проектом работают научные сотрудники ведущих российских институтов. Они пока находятся на середине пути. В этом направлении сейчас тренируют 15 животных породы шалайки, которые были взяты из кинологического центра.

Чиновница добавила, что шалайки могут распознавать COVID-19 даже в толпе и определять потенциальных носителей. Затем их будут просить сдать тесты на коронавирус. Все это позволит заметно уменьшить риски заражения в воздушных гаванях.

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