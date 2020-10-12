Глобальное потепление вполне может привести к тому, что XXI век станет последним в истории человечества. Связанные с ним катаклизмы способны полностью уничтожить человеческую цивилизацию. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек пояснил, что во избежание глобальной катастрофы необходимо предотвратить повышение температуры на планете больше, чем на полтора градуса. Однако человеческая наука не справляется с этой задачей. Основной причиной этого Генсек считает использование людьми ископаемых видов топлива.

Также Гутерриш заметил, что главными источниками выбросов углерода являются богатейшие люди планеты. На их долю приходится больше половины всех выбросов, а на долю наиболее бедных 50% – только 7 процентов.

Генеральный секретарь призвал государства планеты взяться за ум и ввести такие необходимые меры, как полная остановка начисления субсидий предприятиям, добывающим и перерабатывающим нефть и газ, уход от индустриализации, а также учет всех климатических факторов во время принятия любых решений. В противном случае это столетие станет последним для жителей Земли.