В результате атаки, предпринятой Армией обороны Арцаха на азербайджанский город Гянджа, один человек погиб, а 32 получили ранения разной степени тяжести. Об этом заявили представители Генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, что ранее в НКР заявили об уничтожении аэродрома, который находится в Гяндже. В ответ на это азербайджанская сторона сообщила, что авиабаза не пострадала совсем, но обстрелы нанесли городу серьезный урон. Из-за них были разрушены исторические объекты, а также повреждена гражданская инфраструктура.

Араик Арутюнян, занимающий пост президента непризнанного Арцаха, заявил, что обстрел был ответом на удары по Степанакерту. По его словам, он принял решение прекратить стрельбу по Гяндже, чтобы не увеличивать число жертв. Однако она будет возобновлена, если Азербайджан не сделает соответствующих выводов.