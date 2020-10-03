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Несмотря на то, что и Кристина Асмус, и Гарик Харламов пытаются делать хорошую мину при плохой игре, говоря о разводе, поклонники замечают, что расставание стало для них серьезным испытанием. Оба бывших партнера с головой ушли в работу – Кристина репетирует в театре, а также участвует в съемках нового телевизионного проекта, а Гарик плотно занялся озвучкой волка в перезапуске «Ну, погоди».

Самые внимательные поклонники «звезд» заметили, что Харламов сильно потерял в весе. Актер Гоша Куценко даже подметил, что Гарик открыл новое средство для похудения. Он высказался в таком духе, что хочешь, мол, сбросить лишние килограммы, уходи от жены.

Лишний вес действительно раньше был проблемой Харламова. Из-за этого его постоянно высмеивали практически все резиденты Comedy Club, которые были уверены, что Гарик растолстел из-за женитьбы на Асмус. Сама Кристина также комментировала лишние килограммы супруга с юмором, но не заставляла его заниматься спортом, чтобы похудеть.

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