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В сети появилась видеозапись обыска в квартире Евгения Тефтелева, который ранее занимал пост мэра Челябинска. Видео было предоставлено интернет-СМИ региональным управлением ФСБ России.

На записи можно увидеть, как силовики обыскивают просторную квартиру экс-главы городской администрации. Они раскладывают на столе ювелирные украшения. Затем Тефтелев извлекает из шкафа обувную коробку с пачками пятитысячных купюр.

События, зафиксированные на видео, происходили в прошлом году. В декабре Тефтелев был задержан сотрудниками ФСБ, которые предъявили ему обвинение в незаконном получении 2,5 млн рублей.

Дело Тефтелева было передано в суд, который приговорил бывшего мэра к трем годам тюремного заключения. Помимо этого, ему придется уплатить государству штраф в размере 37,5 млн. За незаконные деяния суд также лишил Тефтелева наград «За заслуги перед Отечеством» и запретил занимать чиновничьи должности на протяжении 3 лет после освобождения из под стражи.

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