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Журнал Forbes внимательно изучил доходы блогеров социальной платформы TikTok и составил ТОП наиболее популярных пользователей, зарабатывающих больше остальных. Лидером среди русскоязычных блогеров стал Рахим Абрамов, который за год заработал больше 10 миллионов рублей.

Вторую позицию заняла жительница Таджикистана Дина Саева. Она получила от музыкальных лейблов и рекламодателей 4,9 миллиона рублей за период с 1 июня прошлого и до 30 июня текущего года.

На третьем месте оказался пользователь соцсети из Беларуси Алексей Савко, который лишь немного уступил Саевой и заработал 4 млн 810 тысяч рублей.

Издание Forbes при составлении рейтинга анализировало доходы лишь тех пользователей, которые стали известны благодаря Сети. Известные музыканты и исполнители в расчет не брались. Журналисты подсчитывали исключительно те доходы, которые были получены участниками Сети в пределах платформы.

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