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Блогер Анастасия Иевлева может быть оштрафована на 20 тысяч рублей, если не удалит со своего канала на видеохостинге YouTube рекламу алкоголя. Представители ФАС в Ленинградской области напомнили девушке, что подобные рекламные акции запрещены действующим законодательством.

Речь идет о ролике, размещенном на YouTube еще в октябре прошлого года. В нем Настя проводит мастер-класс по приготовлению алкогольного коктейля, используя вермут известного бренда. При этом она демонстрирует зрителям бутылку с напитком и этикетку с логотипом производителя, что вполне можно расценивать как рекламу.

Кроме того, на видео демонстрируется бокал с логотипом той же торговой марки. Скрытую рекламу по предписанию ФАС необходимо удалить до 30 октября текущего года. В противном случае Иевлеву оштрафуют за нарушение действующего законодательства.

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