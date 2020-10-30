Секретарь американских ВМС Кеннет Брейтуэйт заявил, что Соединенные Штаты сумели разработать и воплотить идею «совместного ударного истребителя». Теперь они возьмутся за изготовление таких же боевых кораблей.

Под истребителем секретарь имел в виду F-35, который поставляется всем союзникам по Североатлантическому блоку. Новые фрегаты будут строиться точно по такой же программе. Это, по словам представителя ВМС, существенно повысит эффективность сотрудничества стран НАТО.

Напомним, что ранее США уже выдвигали такое предложение и выбрали в качестве прототипа фрегат Marinette Marine, разработанный совместно Италией и Францией. Впрочем, не исключено, что Соединенные Штаты будут разрабатывать собственную версию боевого корабля. Скорее всего, речь идет о USS Constellation – малозаметных фрегатах, строительство которых планируется на 2022 год.