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Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщила об уничтожении крупной базы, на которой азербайджанские ВС складировали топливо и смазочные материалы, силами Армии обороны Арцаха. Кроме того, представитель Минобороны рассказала о ночной атаке азербайджанских войск на Джебраил, которая не удалась из-за мощных ракетных и артиллерийских ударов защитников Карабаха.

По словам Степанян, военнослужащие ВС Азербайджана были вынуждены отступить. Они потеряли много солдат, пытавшихся захватить один из крупных городов НКР.

Ранее сообщалось, что Франция, Соединенные Штаты и РФ призвали обе противоборствующие стороны начать переговоры и прекратить боевые действия. Продолжают поддерживать конфликт турецкие власти, которые заявили о готовности помогать Азербайджану до того момента, пока Карабах не будет освобожден от «армянских оккупантов».

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