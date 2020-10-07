Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики провели контрнаступление.

Сообщение Ованнисяна было опубликовано на его странице в Facebook. Как он заявил, контрнаступление было организовано в 14 часов, также были задействованы силы отряда «Волонтёрское движение». Нападение продвигалось в северном направлении, и в итоге силам Армении удалось улучшить свои позиции. Как сообщается, они отбили у Азербайджана высоту Варангатаг.

Как отмечается, военный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. В Армении и Азербайджане в связи с этим было введено военное положение. С обеих сторон сообщают об убитых и раненых, жертвы есть и среди мирного населения.