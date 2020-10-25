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Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер, во время недавней прямой трансляции отметил, что Европа значительно приблизила свое угасание, создав фронт против людей, исповедующих ислам.

При комментировании спецоперации, проведенной немецкими правоохранителями в мечети Мевляна, президент Турции отметил, что такие провокации в сторону мусульман демонстрируют дальнейшую трансформацию «европейского фашизма». Он добавил, что если государства Европы не смогут побороть эту проблему, то она разрушит их изнутри.

Ранее в Берлине работники полиции пришли в мечеть и осуществили в ней обыски в ходе расследования дела о мошеннических схемах с субсидиями. Во время рейда в религиозном сооружении проходили утренние молитвы. Более сотни полицейских прошли по молитвенным коврам, а также забрали 7 000 евро, электронные носители и компьютеры.

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