Турция совместно с Россией может разобраться с кризисом, разразившимся на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Тайип Эрдоган. Помимо этого, он сообщил, что предлагал Путину заняться проблемами Закавказья в ходе телефонных переговоров.

По словам турецкого лидера, он с российским президентом подробно обсудил происходящие в Карабахе события, а также предложил предпринять шаги для урегулирования конфликта и пообщаться с обеими его сторонами.

Помимо этого, Эрдоган сообщил Путину, что в армянских ВС сейчас воюет более двух тысяч курдов. Напомним, что это стало известно после допроса одного из пленных военнослужащих.

Во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган рассказал ему о попытках переговоров с Ереваном и Баку. Турецкий лидер заявил, что сейчас важно понять, «будем мы урегулировать проблему или нет».