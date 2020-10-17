После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет признавать Крым частью России. Он заявил, что РФ незаконно аннексировала полуостров, а в задачи Украины и Турции входит поддержка крымских татар, которые являются историческим связующим звеном между этими государствами.

Украинский президент по итогам встречи заявил, что с помощью Турции Киев может повернуть ситуацию с Крымским полуостровом к лучшему. Российский сенатор Алексей Пушков, который прокомментировал высказывание Эрдогана, сказал, что Турция давно определила эту позицию по Крыму, однако то, что президент слишком часто ее повторяет, говорит о наличии у Анкары собственной повестки дня. Поэтому задумываться о сотрудничестве с ней небезопасно.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приглашал Эрдогана посетить Крымский полуостров и лично увидеть, что там происходит на самом деле.