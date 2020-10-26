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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что французскому президенту Эммануэлю Макрону не мешало бы пройти обследование в психиатрической клинике. По его словам, Макрон засыпает и просыпается с мыслями о нем, что можно назвать манией или даже одержимостью.

Подобные заявления турецкого президента связаны с высказываниями коллеги из Франции, который намерен создать в своей стране «просвещенный ислам» и взять под контроль финансирование мечетей. Макрон в этой речи также заявил, что на мусульман, проживающих во Франции, оказывается сильное иностранное влияние. Имея в виду, в том числе, и Турцию.

Эрдоган не в первый раз высказывает сомнения в нормальном психическом здоровье Макрона. Именно эти его необоснованные заявления уже стали результатом того, что Франция отозвала из Анкары своих дипломатов. Одновременно с этим Евросоюз призвал турецкого президента не обострять конфронтацию.

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