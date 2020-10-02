Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал очередной комментарий о военном столкновении в Карабахе. Он по-прежнему призывает азербайджанские власти продолжать наступательные действия, чтобы изгнать армянских «оккупантов».

Также Эрдоган заявил, что Турция оказывала и намеревается оказывать в дальнейшем поддержку Азербайджану в этом конфликте. По его словам, в последние дни азербайджанские ВС продвинулись довольно далеко и сумели освободить часть «захваченных» Арменией территорий.

Напомним, что конфликт, который в очередной рад обострился в прошлое воскресенье, является самым серьезным с 1994 года. Обе стороны активно применяют танки, артиллерийские оружия, самолеты и беспилотники. Отмечается большое количество жертв среди армянских и азербайджанских военных, а также среди мирных жителей. Обе страны объявили мобилизацию.