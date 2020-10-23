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Факт проведения Анкарой испытаний приобретенных у России ЗРК С-400 теперь подтвержден официально. О тестовых запусках ракет заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция намерена и далее продолжать испытания, несмотря на угрозы Соединенных Штатов. По словам Эрдогана, Анкара не собирается испрашивать разрешения на тестовые запуски у США и учитывать позицию американского руководства.

Президент Турции привел в пример Грецию, на вооружении которой имеются российские комплексы С-300. Он заявил, что соседнее государство проводит их испытания, не спрашивая Соединенные Штаты. Поэтому Анкара продолжит идти своим путем, а позиция США ее не касается.

Напомним, что испытания С-400 были проведены 16 октября. Практически сразу Вашингтон выразил надежду на то, что Турция не возьмет эти комплексы на вооружение, так как они не отвечают требованиям Североатлантического альянса. Также США погрозили появлением у Анкары целого ряда проблем, если она все же продолжит испытывать С-400.

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