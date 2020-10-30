Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Профессор Наталья Пшеничная сообщила о том, когда люди, которые подхватили коронавирус, наиболее заразны для окружающих.

Согласно её заявлению, человек становится заразным ещё до того, как у него начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Обычно это происходит за 3-4 дня до этого, в редких случаях аж за неделю. Наибольшую опасность заразить других людей такой человек представляет за два дня до того, как у него проявились симптомы, а также в первый день заболевания.

После проявления болезни человек представляет опасность заражения для окружающих ещё около пяти дней. В поле поздние сроки, как отметила Пшеничная, вероятность передачи вируса снижается практически до минимума. Основной способ распространения вируса, как она напомнила – передача воздушно-капельным путём.

Вам может понравиться

Владимир Путин пригласил бойца Хабиба Нурмагомедова на встречу в Кремль

Журналист Бретт Окамото в своём Twitter рассказал, что Владимир Путин собирается провести… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом

52-летний Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в Instagram видео из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

65 лет назад в бухте Севастополя произошёл взрыв линкора «Новороссийск»

В 1955 году, в ночь на 29 октября, в СССР произошла страшная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.10.2020
  • читать 2 минуты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 30 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 30 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C |