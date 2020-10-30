Профессор Наталья Пшеничная сообщила о том, когда люди, которые подхватили коронавирус, наиболее заразны для окружающих.

Согласно её заявлению, человек становится заразным ещё до того, как у него начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Обычно это происходит за 3-4 дня до этого, в редких случаях аж за неделю. Наибольшую опасность заразить других людей такой человек представляет за два дня до того, как у него проявились симптомы, а также в первый день заболевания.

После проявления болезни человек представляет опасность заражения для окружающих ещё около пяти дней. В поле поздние сроки, как отметила Пшеничная, вероятность передачи вируса снижается практически до минимума. Основной способ распространения вируса, как она напомнила – передача воздушно-капельным путём.